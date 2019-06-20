Обезглавленный Жогорку Кенеш

Они недалеки от истины.

Депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков отметил, что некоторые лидеры фракций получили должности еще не успев стать лидерами, что в парламенте нет сформировавшихся лидеров. Из-за этого Жогорку Кенеш «обезглавлен». По его мнению, по итогам выборов в парламент должны прийти сильные партии, у которых есть лидеры. Кроме того, экс-спикер предложил перенять от Атамбаева все хорошее и забыть о плохих сторонах. По правде говоря, есть разумное зерно в словах Чыныбая. Они недалеки от истины.

Источник: газета «Багыт.kg» №22 от 19.06.2019 / стр. 3, gezitter. org