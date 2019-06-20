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Кто стремится выставить в негативном свете Кожобека Рыспаева?

В интернете распространилось видео выступления на парламентском заседании депутата Кожобека Рыспаева, в котором он допустил ошибку в счете.

Ролик в данное время активно обсуждают. Депутат на заседании сказал, что 50 плюс 70 будет 130.

 

Вследствие этого интернет-пользователи присвоили ему звание "Отличник математики".

 

Депутат думает, что всё это – происки тех, кто желает выставить его в негативном свете.

 

"Я не особо расстроился. Даже не обратил внимания. Просто на заседании допустил автоматическую ошибку в счете", – сказал парламентарий.

 

 

 

Источник: sayasat.kg, gezitter. org

           

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