Боронов – не любимчик президента, а человек, привыкший решать все вопросы при помощи доли?

В прошлом номере мы обнародовали материал «Кадры-любимчики «Белого дома» делят деньги у себя в кабинетах?», вызвавший большой резонанс.

Дадим короткую выдержку:

«К нам поступили эксклюзивные материалы. Сами знаете, на территории Кыргызстана есть крупные урановые хвостохранилища. На их обслуживание тратятся миллионы долларов. Конечно, Кыргызстан – бедная страна, поэтому поддержку в таких вопросах оказывают иностранные доноры. И в этом году выделяются большие деньги на рекультивацию хвостохранилищ. В соответствии с межгосударственным соглашением, российская компания «Росатом» в этом году выделяет большие деньги на улучшение состояния наших хвостохранилищ. По словам руководителя Агентства по обращению с хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР Дамира Кушбакова, с 2015 года Россия и Казахстан обязались выделить 1,2 млрд рублей на рекультивацию этих хвостохранилищ. ¾ из этой суммы выделит Россия. Из них 500 млн рублей полагаются Кыргызстану, остальная сумма уйдет в Таджикистан. Позднее эта сумма была увеличена. В соответствии с соглашением, в последние годы «Росатом» выделил необходимую сумму. Но в данное время в кыргызском правительстве разгорелся большой скандал. Потому что «Росатом» выделил 60 млн сомов на определенные цели, но большая часть этой суммы пропала. Причина понятна – съели. Судя по источникам, которые с нами связались, 21 млн сомов наличными под контролем министра чрезвычайных ситуаций Н. Мирзахмедова были доставлены в кабинет первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. В следующем номере мы обнародуем журналистское расследование по этому вопросу. Огорчает то, что в правительстве сидят позорящие президента кадры, не оправдавшие доверие народа. Про Боронова звучат и другие интересные вещи. Господин президент, они действительно вас опозорили, предали. Не пора ли принять меры?»

Теперь взглянем на информацию, которую мы получили за неделю.

В соответствии с межгосударственным соглашением финансировать и помогать реализовывать проект рекультивации урановых хвостохранилищ в Кажы-Сае, Мин-Куше, Майлы-Суу должен был «Росатом». В качестве генерального подрядчика «Росатома» был отобран РосРАО. Деньги из этой компании должны были поступить в Северный центр МЧС (СЦ МЧС). СЦ МЧС нанял подрядчиков для ведения работы по рекультивации: «Эрнстрой», «Альянс Экшн», «Аз и К», «Седепстрой», «ЮГЭЛС». Этот вопрос касается национального генофонда. Кыргызское государство не могло самостоятельно выполнить такую работу. Тем не менее нас удивляет зазнайство некоторых чиновников по этому вопросу.

Во всех соглашениях предусматривается передача упомянутым фирмам российских денег в 300 млн сомов со стороны СЦ МЧС.

Но как это делается у кыргызов? Начали оказывать давление на фирмы, мол, просят сверху. В итоге приходится давать на лапу, иначе вопрос не решится! В итоге коррупционные схемы позволили вывести миллионы. Здесь стоит отметить, что в таком важном государственном деле не должно по закону быть никакого «расходного кассового ордера» или вывода денег на основании доверенности. Говорят, такими незаконными путями выводились деньги.

Только в одном случае, связанном с «Альянс Экшн», не удается найти 21 млн сомов, вывезенные таким способом. По соглашению должны были перевести, но так как бывший директор фирмы сговорился с директором СЦ МЧС Жусубалиевым Асылбеком, деньги пропали, значит, работа, связанная с урановыми хвостохранилищами, приостановлена.

Когда мы обращаемся, все уходят от ответа. Потому что по различным слухам эта коррупционная схема ведет к первому вице-премьер-министру Кубатбеку Боронову. Если это сплетни, почему он убегает от ответа? Даже от звонков. Слышали, что эту аферу провернули благодаря Асылбеку Жусубалиеву, надежному кадру Боронова. Говорят, если правоохранительные органы начнут проводить расследование на основе нашей публикации, то желающие дать показаний найдутся…

Судя по еще одной нашумевшей истории, еще в бытность Боронова министром пропали без следа 14 млн сомов из МИМО МЧС. Правда ли то, что Асылбек Жусубалиев и К. Боронов замарали руки этими деньгами?

И без того у нас хватает «свояк гейтов». Президент ненавидит людей, предавших народ. Должно быть проведено компетентное расследование по этому делу. Есть еще много интересного. Дождитесь следующего номера… Судя по тому, что мы знаем, Боронова все знают как кадра «любимчика». Он не был таким человеком. Мы еще напишем об огромном состоянии Боронова. Говорят, он переплюнул Зилалиева…

Источник: газета «Майдан.kg» №23 от 19.06.2019 / стр. 8, gezitter. org