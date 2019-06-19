Сколько получает председатель Счетной Палаты?

Депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов поинтересовался, какая зарплата у аудиторов Счетной палаты.
Глава СП Улукбек Марипов отметил, что в ведомстве неплохая оплата труда по сравнению с министерствами.
«Зарплата председателя — 26,5 тысячи сомов, аудитора — 18,9 тысячи сомов, инспектора — 13 тысяч сомов. К этой сумме добавляются надбавки за стаж», — сказал Улукбек Марипов.
«Вы думаете, это хорошая зарплата? Человек, который выявляет миллионные нарушения, должен получать больше. Если бы вы получали 200-300 тысяч сомов, я бы согласился, что это хорошая зарплата», — возразил депутат.
Улукбек Марипов отметил, что раньше в Счетной палате был спецсчет, но позже его упразднили. Существует 10-процентный фонд от выявленных финансовых нарушений, из которого сотрудникам за хорошую работу выплачивают премии.
Источник: 24.kg
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