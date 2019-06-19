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В летний период школьные повара Кыргызстана пройдут курсы повышения квалификации

Минобразования разработало 72-часовую учебную программу

 

Министерство образования и науки Кыргызстана разработало 72-часовую учебную программу повышения квалификации школьных поваров.

 

В настоящее время горячее питание для начальных классов организовано в 1 371 школе из 2 262 образовательных организаций.  При этом во всех школах функционируют столовые или буфеты.

 

В школьных столовых работает порядка 1 500 школьных поваров.

 

Минобразования разработало и утвердило Квалификационные требования для поваров школ. Готовится к изданию книга рецептов для учащихся.

 

За летний период каждый третий повар пройдет курсы повышения квалификации.

 

 

 

Пресс-служба МОН КР
vesti.kg 

           

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