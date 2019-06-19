В летний период школьные повара Кыргызстана пройдут курсы повышения квалификации

Минобразования разработало 72-часовую учебную программу
Министерство образования и науки Кыргызстана разработало 72-часовую учебную программу повышения квалификации школьных поваров.
В настоящее время горячее питание для начальных классов организовано в 1 371 школе из 2 262 образовательных организаций. При этом во всех школах функционируют столовые или буфеты.
В школьных столовых работает порядка 1 500 школьных поваров.
Минобразования разработало и утвердило Квалификационные требования для поваров школ. Готовится к изданию книга рецептов для учащихся.
За летний период каждый третий повар пройдет курсы повышения квалификации.
Пресс-служба МОН КР
vesti.kg
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