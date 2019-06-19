Предложено подать в суд на журналиста, назвавшего Бишкек провинцией

Российский журналист Алексей Прокин назвал Бишкек провинциальной столицей.

Журналист известного российского телеканала НТВ освещал в Бишкеке саммит ШОС.

"Надо сказать, что Бишкек то ли провинциальная столица, то ли столичная провинция. Поэтому участники саммита ШОС проведут всего один день. А западу этот город и вовсе был интересен, когда здесь находилась американская военная база", - сказал Прокин в прямом эфире.

Общественность возмутили слова российского журналиста, отдельные предлагают подать на него в суд.

Источник: fakt.kg, gezitter.org