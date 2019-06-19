Предложено подать в суд на журналиста, назвавшего Бишкек провинцией 

Российский журналист Алексей Прокин назвал Бишкек провинциальной столицей.
Журналист известного российского телеканала НТВ освещал в Бишкеке саммит ШОС.
"Надо сказать, что Бишкек то ли провинциальная столица, то ли столичная провинция. Поэтому участники саммита ШОС проведут всего один день. А западу этот город и вовсе был интересен, когда здесь находилась американская военная база", - сказал Прокин в прямом эфире.
Общественность возмутили слова российского журналиста, отдельные предлагают подать на него в суд.
Источник: fakt.kg, gezitter.org
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