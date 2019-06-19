Политолог Бакыт Бакетаев встал на защиту Райымбека Матраимова

Как стал известен Райым-миллион?
"В расследовании "По следам выведенных из Кыргызстана миллионов" журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова не хватило убедительности, тем более, что Эльнура Алканова нашла много нюансов. Поэтому вызывает сомнения, а не заказ ли это - заявил в ходе прошедшего сегодня, 18 июня, круглого стола политолог Бакыт Бакетаев.
"До этого "Азаттык" публиковал расследование по дому Максима Бакиева в Лондоне. Там все четко и понятно. А в расследовании по Матраимову чувствуешь, что недоработали и выкинули информацию. Такое впечатление, что отвлекли внимание большими суммами с тем, чтобы сразу обвинить человека. А где презумпция невиновности?" - вопрошает Бакетаев.
"Как стал известен Райым-миллион? Он проводит соревнования, строит школы, помогает людям. Отсюда его и знают. Но у нас есть миллионеры, которые ничего не строят, вот бы где покопаться", - резюмировал он.
В свою очередь эксперт Игорь Шестаков отметил: "То, что сейчас происходит с Раимом Матраимовым, — это версия Facebook, а на самом деле никаких фактов нет.
"Азаттык" опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму "Абдыраз", которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По словам журналиста, след вывода денег привел к семье Матраимовых, так как один из отправителей крупной суммы из Кыргызстана Айэркин Саймаити позже из Турции перевел на счет фонда Матраимовых "Исмаил Ата" $2 миллиона 338 тысяч 700. Еще часть денег из Кыргызстана перевели на счет китайской компании Xinjiang Abu-Sahiy import and export trade, которая является основателем принадлежащей братьям Матраимовым компании по перевозке грузов "Тарим Транс".
Однако другой журналист, Эльнура Алканова, подвергла сомнению выводы коллег из "Азаттыка" и заявила, что некоторые документы, представленные Али Токтакуновым, могут быть подделкой", - отметил Шестаков.
Напомним, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил тщательно проверить факты, приведенные в расследовании "Азаттыка".
Спустя две недели после расследования "Азаттыка" "По следам выведенных из Кыргызстана миллионов", а именно, 15 июня, "Пятый канал" в вечернем выпуске новостей показал свой репортаж. С того времени в общественности не утихает полемика в связи с двумя расследованиями.
Источник: super.kg, gezitter.org
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