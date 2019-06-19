Главой ГКНБ назначен Орозбек Опумбаев

Согласно информации, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
Орозбек Опумбаев освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей и назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности, сообщает пресс-служба президента.
Согласно информации, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
До этого Опумбаев занимал должность первого заместителя председателя ГКНБ. В 2008 году работал руководителем управления ГКНБ по городу Ошу и Ошской области.
До этого занимавший пост председателя ГКНБ Идрис Кадыркулов ушел в отставку 15 мая текущего года из-за паспортного скандала.
Источник: super.kg, gezitter.org
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