Задержан чиновник, ежемесячно собиравший с предпринимателей 100 тыс. сомов

Сотрудник Октябрьской районной администрации Бишкека задержан с поличным при получении взятки, сообщает Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

Согласно информации, в Финполицию с жалобой обратился частный предприниматель. В своем заявлении он указал, что ответственные сотрудники Октябрьской районной администрации систематически вымогают деньги за разрешение вести торговлю, и просил принять меры.

В результате оперативных действий при получении взятки задержан руководитель отдела экономики и финансов райадминистрации. Как установило следствие, задержанный гражданин злоупотреблял служебным положением и ежемесячно собирал 100 тыс. сомов в предпринимателей, занимающихся торговлей.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, следствие продолжается.

Источник: fakt.kg, gezitter.org