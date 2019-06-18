Задержан чиновник, ежемесячно собиравший с предпринимателей 100 тыс. сомов

Сотрудник Октябрьской районной администрации Бишкека задержан с поличным при получении взятки, сообщает Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.
Согласно информации, в Финполицию с жалобой обратился частный предприниматель. В своем заявлении он указал, что ответственные сотрудники Октябрьской районной администрации систематически вымогают деньги за разрешение вести торговлю, и просил принять меры.
В результате оперативных действий при получении взятки задержан руководитель отдела экономики и финансов райадминистрации. Как установило следствие, задержанный гражданин злоупотреблял служебным положением и ежемесячно собирал 100 тыс. сомов в предпринимателей, занимающихся торговлей.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания, следствие продолжается.
Источник: fakt.kg, gezitter.org
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