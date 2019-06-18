"Скандал с миллионами": 5-й канал счел расследование "Азаттыка" недостоверным. На чьей стороне правда?

В программе "Апта сереп" 5-го канала журналистка Эльнура Алканова проанализировала вызывающие вопросы сомнительные моменты расследования "По следам выведенных из Кыргызстана миллионов".

Она проверила предложенные "Азаттыку" надежным источником документы и выявила ряд новых фактов, связанных со скандальными миллионами. Главным из них является то, что подпись в документах – не гражданина Китая Аэеркена Саймаити, а Адама Стенфилда – исполнительного директора фонда, который заботятся о бродячих собаках в США.

После этого в обществе возникли сомнения в достоверности расследования "Азаттыка", возникли два лагеря с полярными мнениями. Автор скандального расследования о выведенных из Кыргызстана миллионов Али Токтакунов не согласен с расследованием 5-го канала. Таким образом два издания стараются доказать свою правоту.

"Когда я посмотрела расследование "Азаттыка", по профессиональной привычке обратила внимание на детали документов. Первое, что я заметила, – на третьей минуте видеоролика Али показал документы об отправленных деньгах из КР за рубеж. Там стоит подпись Саимаити в стиле китайских иероглифов. А потом на 27-й минуте он показал другие документы, и там стоит другая роспись Саимаити. Я просто вырезала его подпись, вставила в Yandex Photo поисковик. Поисковик сразу нашел копию этой росписи на сайте http://www.spcaflorida.org/blog/ed-corner-august2015/. Там директор американского фонда SPCA Алам Стенфилд обратился с открытым письмом и в конце оставил эту роспись, которое отражено в том самом документе, который выставил "Азаттык" в своих документах, в которых говорится, что это роспись Саимаити.

Далее вышли и другие детали, которые показали, что часть документов – подделка. Другие документы не удалось проверить на подлинность, так как они некачественно отражены в расследовании "Азаттыка", - пишет Алканова.

После выхода расследования 5-го канала директор "Азаттыка" Айзада Касмалиева оставила такой комментарий на своей странице в соцсети:

"Кого только деньги не делают рабами… Легко найдутся те, кто не хочет видеть правду, а предпочитает превратиться в чьего-то щенка и тем зарабатывать себе на жизнь… По всей видимости, предпочитают жить в болоте…"

Эльнура Алканова расценила комментарий А. Касмалиевой как причиняющий ущерб ее репутации.

"Сегодня директор "Азаттыка" Айзада Касмалиева написала у себя, что мы "щенки, поднявшиеся на деньги". Всем кто оскорбляет меня, редакцию 5-го канала я скажу, чтоб прежде чем оскорблять кого-то или обвинять, найдите сначала подтверждения своим словам".

Источник: sayasat.kg, gezitter.org