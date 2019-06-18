Счетная палата заставила вернуть 2 миллиарда, Марипов настоящий герой?

Результат сильного контроля сверху, в общем, госорганы начали хорошо работать.

Например, Счетная палата выявила нарушения закона на миллиарды сомов. То есть в течение одного прошлого 2018 года по итогам проведенного аудита в государственных органах установила финансовые недостатки на 2 миллиарда 321 миллион сомов. Из них возмещен 1 миллиард 621 миллион сомов, а 1 миллиард 405 миллионов сомов снова возвращено на место. Напомним, в прошлом году проверена работа 2 425 учреждений в связи с государственным бюджетом, потери вместе с государственным бюджетом составили 13 миллиардов 236 миллионов сомов. Из них 1 миллиард 791 миллион обязали вернуть на место.

Этот показатель Счетной палаты некоторые расценили как «успех» руководителя Улукбека Марипова. Если Марипов такой крутой, то показал бы результат сразу при новом назначении? Насколько целесообразно делать героя из Марипова, который задвигался после того, как сверху ткнули пальцем? Да, кстати, Улукбек Марипов некогда был личным помощником Алмазбека Атамбаева, повышался с должности на должность при поддержке экс-президента. А сейчас сгодился расспросить о положении экс-президента?

Источник: газета «De факто» №23 от 14.06.2019/стр.3, gezitter.org