ГКНБ: "Кыргыз темир жолу" нанесло бюджету ущерб в 69 млн сомов

Антикоррупционная служба ГКНБ сообщила о раскрытии факта коррупции на предприятии "Кыргыз темир жолу".

По данным ведомства, был нарушен закон при проведении конкурса на закупку 150 железнодорожных полувагонов на 432 млн сомов.

Тендерная комиссия отклонила предложение о полувагонах стоимостью 35 тыс. долларов, а победителем была признана компания, которая предложила полувагоны по 41 тыс. долларов. В результате государственному бюджету нанесен ущерб на 69 млн сомов.

Факт зарегистрирован по статье "Нарушение порядка проведения открытых торгов, аукционов или тендеров". Следствие ведет Следственное управление ГКНБ.

Предприятие "Кыргыз темир жолу" пока не дало комментариев.

govori.tv, gezitter.org