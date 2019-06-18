Депутата Каната Исаева никто не избивал

По словам близких Каната Исаева, депутат ни от кого не получал тумаков.

До этого в интернете распространилась новость, что поругались два депутата:

Бактыбек Жетигенов и Канат Исаев – и что первый избил второго до крови.

По словам близких Каната Исаева, депутат ни от кого не получал тумаков.

В здании парламента драки не было, на теле Исаева следов побоев нет.

Тем не менее лицо, распространившее информацию о драке, пообещало в ближайшее время опубликовать фотоснимок, доказывающий потасовку двух депутатов.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org