Напомним, президентом этой академии назначен Топчубек Тургуналиев.
Вице-президентом созданного по указу главы государства Сооронбая Жээнбекова государственного учреждения "Национальная академия "Манас" и Чингиза Айтматова" назначен Эльдар Айтматов – сын великого писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Напомним, президентом этой академии назначен Топчубек Тургуналиев.
Отметим, академия создана в целях сохранения и популяризации, всестороннего и углубленного исследования эпоса "Манас", кыргызской эпической культуры в целом, художественного, гуманистического, философско-этического наследия Чингиза Айтматова, а также содействие научным, техническим и искусствоведческим исследованиям.
Источник: govori.tv, gezitter.org
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