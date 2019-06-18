Эльдар Айтматов назначен вице-президентом академии "Манас"

Напомним, президентом этой академии назначен Топчубек Тургуналиев.

Вице-президентом созданного по указу главы государства Сооронбая Жээнбекова государственного учреждения "Национальная академия "Манас" и Чингиза Айтматова" назначен Эльдар Айтматов – сын великого писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Напомним, президентом этой академии назначен Топчубек Тургуналиев.

Отметим, академия создана в целях сохранения и популяризации, всестороннего и углубленного исследования эпоса "Манас", кыргызской эпической культуры в целом, художественного, гуманистического, философско-этического наследия Чингиза Айтматова, а также содействие научным, техническим и искусствоведческим исследованиям.

Источник: govori.tv, gezitter.org