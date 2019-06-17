Мудрая еврейская притча о том, почему мама не должна забывать о себе

(Феномен еврейской мамы).

Вы когда нибудь задумывались, кто отвечает за микроклимат в семье? Конечно же, мама.

А почему она должна быть счастливой, вам объяснит эта старая еврейская притча:



"Жила-была бедная еврейская семья. Детей было много, а денег - не очень. Бедная мать без конца готовила, стирала, раздавала подзатыльники и громко жаловалась на жизнь.

Наконец она совсем выбилась из сил и отправилась за советом к раввину: как стать хорошей матерью? Вышла от него молчаливая и задумчивая. И с тех пор ее как подменили. И хотя денег в семье не прибавилось, а дети не стали послушнее, мама больше не ругала их. А на лице ее расцвела приветливая улыбка.

Домочадцы удивлялись только одному: раз в неделю она шла на базар, а вернувшись, на весь вечер запиралась у себя в комнате. Детей мучило любопытство. Однажды они нарушили запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и …пила чай и ела сладкий цимес!

"Мама, что ты делаешь? А как же мы?"- возмущенно закричали дети.





"Ша, дети! – спокойно ответила она.- Я делаю вам счастливую маму!"

Мораль - чтобы отдать счастье другим, нужно взрастить его в себе.

Вот вам и весь секрет! Чтобы была счастлива вся семья, в первую очередь надо, чтобы счастлива была мама!

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