Работника Октябрьской райадминистрации задержали по подозрению в вымогательстве

Работника Октябрьской райадминистрации мэрии Бишкека задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.



6 июня в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями с заявлением обратился индивидуальный предприниматель М. А. Он просил принять меры в отношении должностных лиц Октябрьской районной администрации мэрии Бишкека. По его словам, с марта текущего года, злоупотребляя своим служебным положением, они систематически, каждый месяц, вымогают с него денежные средства за разрешение ведения бизнеса (торговли) в местах общего пользования на территории одного из торгово-рыночных комплексов Бишкека.

Заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 326 ч. 1 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

10 июня в ходе проведения соответствующих мероприятий сотрудниками ГСБЭП в здании Октябрьской районной администрации мэрии Бишкека в своем рабочем кабинете при получении 14 тысяч сомов с поличным был задержан заведующий сектором торговли отдела экономики и финансов Октябрьского района М. М.

"Установлено, что должностные лица, пользуясь своим служебным положением, регулярно вымогали денежные средства с предпринимателей, осуществляющих торговлю. Как стало известно, они ежемесячно собирали с представителей бизнеса более 100 тысяч сомов", - сообщили в финполиции.

По подозрению в совершении преступления задержанный со взяткой водворен в СИЗО №1 Бишкека.

В настоящее время в рамках досудебного производства по указанному уголовному делу со стороны сотрудников ГСБЭП проводятся соответствующие мероприятия по установлению причастных, а также установлению других аналогичных фактов.

"Уважаемые предприниматели! Если вы стали жертвой вымогательств, незаконных поборов и необоснованных проверок со стороны должностных или иных лиц, просим незамедлительно обратиться в финансовую полицию по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, 101/1 либо по телефонам дежурной части: 0312 323 091, 323 707", - сообщили в ГСБЭП.



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