Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с делегацией международного аэропорта "Мюнхен" во главе с управляющим директором Ральфом Гаффалом
Он отметил, что расширение транспортной логистики республики и увеличение объема пассажиропотока и грузоперевозок, а также обеспечение безопасности полетов
- приоритетные направления в области развития авиации.
Глава правительства напомнил, что в целях развития туризма и расширения географии полетов через территорию страны Кыргызская Республика в одностороннем порядке предоставила всем желающим авиакомпаниям право "Пятой степени свободы воздуха".
Также правительство совместно с международными финансовыми институтами ищет партнеров для модернизации аэропортов акционерного общества "Международный аэропорт "Манас".
Управляющий директор Ральф Гаффал подчеркнул, что международный аэропорт "Мюнхен" заинтересован в совместной реализации проектов по развитию инфраструктуры аэропорта "Манас" с параллельным продвижением положительного имиджа Кыргызской Республики на международной арене.
По его словам, наша страна имеет огромный потенциал для развития туризма и предпринимательства, благодаря преимуществам географического положения и имеющейся инфраструктуре аэропортов "Манас".
В ходе встречи была достигнута договоренность об активизации переговоров и нахождении оптимальных направлений сотрудничества между ОАО "Международный аэропорт "Манас" и международным аэропортом "Мюнхен" для того, чтобы превратить аэропорт в мощный воздушный транспортный узел в Центрально-Азиатском регионе.
Справка: Международный аэропорт "Мюнхен" является вторым в Германии после аэропорта Франкфурта-на-Майне по количеству обслуживаемых пассажиров и седьмым по загруженности аэропортом в Европе.
В 2018 году аэропорт обслужил 46,3 млн пассажиров. Аэропорт выполняет рейсы в наибольшее количество направлений в мире - в 264 пункта назначения и является базовым для немецкой национальной компании "Lufthansa".
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