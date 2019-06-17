На Иссык-Куле мужчина застрелил жену из ревности. Милиция проверяет версию

В горах на Иссык-Куле мужчина застрелил жену, приревновав ее к чабану.
Об этом сообщает пользователь Акыл Сатыбалдиев в группе Сүйүктүүлөр на странице Facebook.
Указано, что инцидент произошел вчера, 16 июня.
Редакции Kaktus.media в УВД Иссык-Кульской области пояснили, что у них есть информация о том, что в горах Тонского района было обнаружено тело женщины. Но что именно произошло, пока не ясно.
"На месте находятся сотрудники милиции. В горах нет связи, и мы ждем информацию после того, как они немного спустятся. Преступление произошло высоко в горах, там нет дорог и на машине не добраться, только пешком или на лошадях", - пояснили в милиции.
В УВД подчеркнули, что они пока точно не знают, что там произошло.
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