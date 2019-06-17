Отец говорил: "Умри уже. Я тебя студентам на опыты сдам". Трогательная история Сапара

Как все началось?

Редакция Kaktus.media продолжает цикл материалов о людях с различной зависимостью, выздоравливающих по программе "12 шагов". Героями публикаций были анонимные алкоголики, переедающие и наркопотребители. У нашего сегодняшнего героя - Сапара (имя изменено), - как и у предыдущего Даулета, - химическая зависимость. Как он с ней справляется? Об этом мужчина рассказал редакции.

- Меня зовут Сапар. Мне 42 года. Сейчас я являюсь консультантом по химической зависимости и игромании центра "Кенеш" в Бишкеке. Я занимаюсь этой работой, потому что сам прошел это и понимаю, о чем говорю. Я знаю, как донести до созависимых родственников, что происходит с их ребенком или близким человеком. Больше 20 лет я употреблял наркотики. Мой "любимый" - это героин.

Первый наркотик - алкоголь

Как все началось? Я единственный сын и сейчас понимаю, что вырос эгоистом. Считаю, что это сыграло немаловажную роль в моей жизни. Помимо этого, я был подвержен стрессам. У отца была такая работа, что мы часто меняли место жительства. Постоянные переезды - это смена школ. Для меня это было тяжело. Первым наркотиком был алкоголь. Попробовал я его в 8-м классе, когда учился в школе Красноярска. Сигареты попробовал еще в начальной школе, но это было просто баловство. Я думаю, многие дети в школе пробуют покурить. Когда говорят: "Скажи "ишак", - ты кашляешь, горло жжет.

Осознанное употребление началось по приезду в Бишкек. Я тогда заканчивал 11-й класс. Мне всегда нравились компании, где была свобода какая-то. Семья у меня - уважаемые известные люди. И приходилось быть частью этой "этикетки", а в душе я страдал. Мне хотелось на улицу, снять эту маску, в ней было душно.

На улице с ребятами мы выпивали, пробовали курительные наркотики. Я попробовал опиум. Он тогда был дешевым. Про ужасы употребления я не хочу рассказывать. Они, как и эйфорические переживания, останутся в памяти на всю жизнь. Я понимаю, что буду жить с этим до конца своих дней.

На работе воровал

У меня высшее образование по специальности "Инженер-электрик". Я "работал" только наркоманом, поэтому поменял много мест работы. Я подворовывал. обманывал, меня отовсюду выгоняли. Причем работал я и в крупных известных компаниях. У меня резюме - "богатое" (смеется).

Много раз я лежал в наркологическом и реабилитационных центрах. Родители оплачивали лечение. Не скажу, что это были плохие центры, просто, наверное, на тот момент у меня не было готовности менять свою жизнь. Я однажды пытался посчитать, сколько на меня потратили денег, вышла круглая сумма.

"Умри, наконец"

Я обманывал родителей, таскал вещи из дома. Но основным источником прибыли для меня были кражи: мне было легче пойти на улицу и украсть что-либо на рынке. Потому что если дома что-то пропадало, все знали, что это я, и сильно влетало. Жизнь наркомана - это кражи, обман людей, какие-то аферы. И я к такому образу жизни как-то привык. У меня не было желания выздоравливать, я думал, что другого не дано, и я так и умру. Я уже жил на улице (ночевал в приютах для бомжей), постоянно судили меня, а отец выкупал.

Мне отец говорил от отчаяния: "Один раз уйди и умри. Мы тебя похороним и не будем ждать и страдать". Или говорил: "Умрешь, мы тебя даже хоронить не будем: студентам тебя на опыты сдам". Было и смешно, и плакать хотелось. Еще отец говорил: "Давай я тебе спину поломаю. Будешь на коляске по дому передвигаться. Я договорюсь, чтобы тебе наркотики привозили, но ты на виду будешь". То есть до такой степени родители были на грани. Но это опять же контроль, которым подпитываются созависимые.

Меня клали и в психиатрическую больницу. Там было отделение для хронических душевнобольных, которых привязывали. И одна койка в этом отделении предназначалась для наркопотребителей. Но там ничем не помогли: я вышел и за один день выпил все выписанные препараты.

Женился, потому что так надо

- Я женился, подумав, что наверное, надо, раз родители сказали. И стал комфортно употреблять. Мол, отстаньте: женился же. Жена не знала, за кого выходит замуж. Дети не получаются - ну и ладно. Потом в периоды ремиссии жена беременела, и дети родились. Жена очень настрадалась за эти годы жизни со мной. Она с родителями отправила меня в реабилитационный центр в Алматы. Я был в отчаянии и не верил, что мне там помогут. Но и употреблять я больше не мог. Удовольствия это давно не приносило, но и трезвым оставаться было невыносимо: все казалось каким-то серым, скучным

Я смотрел на людей, которые шли куда-то и улыбались, и думал: "Чему они радуются? Как жить?"

Я такой же, как и все

В реабилитационном центре я пересмотрел свою жизнь, научился выстраивать какие-то цели. Для меня раньше на первом месте стояли наркотики. И вся жизнь была построена на том, как добыть деньги на них. Я хотел слезть с наркотиков, заменив на водку. На лечении я понял, что проблема не в том, что именно я употребляю, а в том, что у меня зависимость. Я просто такой, какой я есть.

Я также понял, что не хуже и не лучше людей, которые живут рядом. У большинства людей есть та или иная зависимость, просто она не проявляется так явно и нет таких тяжелых последствий как от наркотиков: у кого-то от еды, у кого-то от секса, от игр

Раньше я не понимал, как смогу жить, если хоть один день останусь трезвым. Когда зависимый человек мне говорил о годах трезвости, мне казалось, что он лукавит. Мне казалось, что он также употребляет, просто втихаря. Но я поверил программе "12 шагов", доверился людям, и сейчас я себя понимаю и сам трезв уже несколько лет. Подчеркну, что если бы не созависимые родные, повлиявшие на меня, то процесса выздоровления не началось бы.

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