Военные пенсионеры рады, что экс-главой Судебного департамента занялись правоохранители

Полковник в отставке не удивлен, что Рустам Ибраимов лишился должности

Уголовное преследование в отношении бывшего главы Судебного департамента Рустама Ибраимова вполне справедливо. Таким мнением с Vesti.kg поделился общественный деятель, полковник в отставке Анвар Сартаев.

- С ним мы сталкивались не один раз на судебных процессах, - пояснил он. - Еще в 2008 году мы выступали за то, чтобы подписать соглашение с Минфином о начислении пайковых денег для военнослужащих. Мы были готовы дойти до Верховного суда, но Ибраимов, будучи представителем правительства, обманул нас. Проект соглашения был явно не в нашу пользу.

Анвар Айдарович отметил, что позже ветераны Вооруженных сил жаловались на Рустама Ибрамова даже президенту, но никакого результата не было.

- За «хорошую» работу он из просто юриста Минфина дослужился до аппарата президента, где стал заниматься отбором судей, - поведал он. - И благодаря ему в 2010 году всех судей, которые приняли положительные решения по нашему вопросу, уволили. Мы не удивлены, что сейчас на него завели уголовное дело. Хочется верить, что он ответит по заслугам.

Поясним, ранее отечественные СМИ сообщали, что руководителя Судебного департамента Рустама Ибраимова освободили от должности.

По неподтвержденной информации, на него заведено три уголовных дела, одно из которых связано с делом Манаса Арабаева.



Vesti. KG