Родственники Канатбека Исаева уверяют, что его никто не избивал  

Члены семьи парламентария опровергают информацию о драке в здании Жогорку Кенеша
Депутат Жогорку Кенеша Бакытбек Жетигенов не избивал своего коллегу Канатбека Исаева. Об этом Vesti.kg сообщили члены семьи Канатбека Кедейкановича.
По словам родственников Исаева, они недавно с ним разговаривали. Отмечается, что никакой драки в стенах Жогорку Кенеша не было, и следов побоев на лице у депутата не замечено.
Напомним, ранее главный редактор «Фабула пресс» Алмаз Темирбек заявил в соцсетях о том, что депутат ЖК Бакытбек Жетигенов якобы до крови избил в кабинете Канатбека Исаева после его выступления с критикой в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Журналист также сообщал, что в ближайшее время опубликует фотографии в качестве подтверждения информации.
Vesti. KG
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