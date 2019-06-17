Родственники Канатбека Исаева уверяют, что его никто не избивал

Члены семьи парламентария опровергают информацию о драке в здании Жогорку Кенеша

Депутат Жогорку Кенеша Бакытбек Жетигенов не избивал своего коллегу Канатбека Исаева. Об этом Vesti.kg сообщили члены семьи Канатбека Кедейкановича.

По словам родственников Исаева, они недавно с ним разговаривали. Отмечается, что никакой драки в стенах Жогорку Кенеша не было, и следов побоев на лице у депутата не замечено.

Напомним, ранее главный редактор «Фабула пресс» Алмаз Темирбек заявил в соцсетях о том, что депутат ЖК Бакытбек Жетигенов якобы до крови избил в кабинете Канатбека Исаева после его выступления с критикой в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Журналист также сообщал, что в ближайшее время опубликует фотографии в качестве подтверждения информации.

Vesti. KG