Следствие в отношении Икрамжана Илмиянова завершено

Экс-советник президента сейчас знакомится с материалами дела

Главное следственное управление ГКНБ завершило следствие по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного завладения денежными средствами в сумме 150 тысяч долларов обманным путем со стороны Икрамжана Илмиянова.

По результатам расследования 10 июня 2019 года Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР, после чего подозреваемому объявлено об окончании следствия.



В настоящее время подозреваемый Илмиянов и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

Пресс-центр ГКНБ

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