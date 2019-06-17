Следствие в отношении Икрамжана Илмиянова завершено

Экс-советник президента сейчас знакомится с материалами дела
Главное следственное управление ГКНБ завершило следствие по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного завладения денежными средствами в сумме 150 тысяч долларов обманным путем со стороны Икрамжана Илмиянова.
По результатам расследования 10 июня 2019 года Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР, после чего подозреваемому объявлено об окончании следствия.
В настоящее время подозреваемый Илмиянов и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.
Пресс-центр ГКНБ
vesti.kg
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