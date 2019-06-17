Депутат ЖК: "Надо разогнать предательский и трусливый созыв Жогорку Кенеша"

На своей странице в социальной сети депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина написала о необходимости роспуска Жогорку Кенеша.

"В Жогорку Кенеше создана временная комиссия по снятию неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. В указанную комиссию вошли депутаты Кожобек Рыспаев, Евгения Строкова, Омурбек Бакиров, Максатбек Эгембердиев, Талант Мамытов, Бактыбек Раимкулов, Жыргалбек Турускулов, Канатбек Исаев, Алмазбек Токторов, Алтынбек Жунус уулу, Бактыбек Турусбеков, Каныбек Иманалиев. Запомните эти фамилии. Надо разогнать предательский и трусливый созыв Жогорку Кенеша", - написала Карамушкина.

Источник: fakt.kg, gezitter.org/