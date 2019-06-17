В чем цель Таланта Мамытова?

Это сделанное Талантом Мамытовым не диверсионный шаг?

Вчера перед приездом председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Бишкек депутат Талант Мамытов, выступая в Жогорку Кенеше, поднял вопрос построенной на китайский кредит ТЭЦ. Вследствие этого возникает вопрос, не является ли этот его шаг специальной «подставой» нашего президента Сооронбая Жээнбекова перед китайским председателем? Такое же явление до этого несколько раз происходило. Из-за этого Сооронбай Жээнбеков поехал в Китай, урегулировал положение, кое-как уладил. Это сделанное Талантом Мамытовым не диверсионный шаг?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №22 от 14.06.2019/стр.13, gezitter.org/