Сооронбай Жээнбеков в 2021 году предложил провести в Кыргызстане Болливудский фестиваль

Сооронбай Жээнбеков предложил объявить 2021 год годом дружбы и культуры Кыргызстана и Индии.

Другая идея президента – провести в нашей стране Болливудский фестиваль

Индийская сторона изучает предложение Кыргызстана о создании совместных финансовых механизмов. Об этом сообщают в отделе информационной политики Аппарата президента КР.

«Мы рассчитываем, что создаваемый Кыргызско-индийский фонд окажет содействие развитию малого и среднего бизнеса двух государств, и послужит укреплению взаимосвязей, — поделился Сооронбай Жээнбеков на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в расширенном составе. – А также даст импульс дальнейшему развитию экономического сотрудничества и налаживанию его новых форм».

Глава государства добавил, что Кыргызстан, как и Индия, придает приоритетное значение развитию аграрного сектора, и предложил объединить усилия в этой области, чтобы совместно реализовать крупные проекты государственного уровня.

Президент обратил внимание индийской стороны на проекты по строительству социальных объектов и развитию транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках политики развития регионов страны.

Также он поблагодарил индийскую сторону за лучевой аппарат «Бабатрон-2» для лечения онкологических заболеваний.

«В вузах Кыргызстана обучаются около 900 студентов из Индии, — добавил Жээнбеков. — Мы верим, что они возвратятся на родину, став достойными специалистами. Кроме этого, нас радует открытие в Кыргызстане Центральноазиатско-Индийского Института Дистанционного Образования. Мы рассчитываем, что деятельность института будет успешной и перспективной».

Президент выразил заинтересованность в укреплении культурно-гуманитарного сотрудничества с Индией и инициировал объявление 2021 года Годом дружбы и культуры Кыргызстана и Индии.

«В рамках данного года предлагаю провести в двух странах Дни культуры, и в дополнение – Болливудский фестиваль в Кыргызстане», — сказал он.

Источник: vesti.kg