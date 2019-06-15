Пользователь Facebook Алмаз Темирбеков на своей странице написал пост, где указал, что в кабинет к депутату парламента КР от фракции "Кыргызстан" Канатбеку Исаеву пришел депутат от фракции СДПК Бактыбек Жетигенов и избил его.
"Два дня назад депутат Исаев, выступая с трибуны парламента, говорил о многом. В тот же день депутат Бактыбек Жетигенов пришел к нему в кабинет и избил его до крови. Теперь Исаева не видно и не слышно", - указано в сообщение.
В пресс-службе Жогорку Кенеша пояснили, что они не владеют подобной информацией, и попросили обратиться напрямую к депутатам.
Мобильный телефон депутата Каната Исаева, который известен СМИ, отключен. Его брат генерал-майор милиции Талант Исаев удивился тому, что о драке узнают у него.
"А я тут причем. Ему и звоните", - заключил Талант Исаев.
Помощник депутата парламента Жетигенова Азиз Асанов сообщил, что он лично не знает о какой-либо драке либо избиении Каната Исаева Жетигеновым.
"Вы не первый журналист, который позвонил мне и спрашивает об этом. Бактыбек Женишбекович на данный момент находится на встрече, и я не могу у него уточнить данную информацию", - сказал Асанов. При этом пообещал перезвонить, как только уточнит информацию у самого депутата.
Помощник депутата Каната Исаева не отвечает на звонки. Аналогичная ситуация при звонках в приемную депутата Исаева.
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