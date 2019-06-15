"Я осталась с детьми на улице в канун Нового года". История Алмы, которую не пустили в РФ

Журналисты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) создали социальный проект "Дети мигрантов". Цель проекта - обратить внимание на детей мигрантов и оценить сложности, с которыми им приходится сталкиваться.
В этот раз редакция Kaktus.media публикует историю мигрантов из Кыргызстана, которые оказались в критической ситуации, когда пытались уехать в Россию на заработки.
- Мы из Кыргызстана несколько лет назад ездили в Россию на заработки. Все было благополучно, вернулись с деньгами. Получили опыт, наладили связи, удостоверились, что работа есть и заработок реальный. На этот раз решили не оставлять детей на родственников. Забота о пятерых шумных ребятишках - нелегкая задача. Конечно, опасения были. Как будут чувствовать себя дети на новом месте, в новой среде, но решение было принято - поехали всей семьей.
"Я был уверен, что в будущем все сложится удачно: меня ждала работа в кафе в Екатеринбурге, а если есть работа, то и жизнь наладится. А Алма мечтала, что будет сидеть дома и печь лепешки. И дети под присмотром, и заработок какой-никакой, - рассказывает Чингиз. - Из Кыргызстана мы проделали длинный путь. И вот прибыли на пост "Бугристое" в Челябинской области.
Алму пограничники не пропустили. На ее фамилию стоял запрет на въезд в Российскую Федерацию из-за нарушения миграционного законодательства. На коротком семейном совете решили, что я все-таки должен ехать в Россию, а Алма с детьми вернется домой и будет ждать моего возвращения. Я беспокоился за семью, но возвращаться всем вместе значило бессмысленно потерять деньги, которые уже потрачены на дорогу, мы себе этого позволить не могли".
"Денег на обратную дорогу осталось в обрез, а ехать надо через весь Казахстан. В канун Нового года билеты на поезд распроданы, несколько дней задержки - и я осталась с детьми буквально на улице, - рассказывает Алма. - Детей могли забрать в приют. Они плакали. Я была просто в отчаянии. Как быть?..
Но мне повезло, я встретила на вокзале земляков, они и помогли мне. Если бы не эти люди, даже не знаю, что бы я делала. Я просто сидела на скамейке у вокзала и чего-то ждала, ждала, что появятся билеты. Дети уже устали, хотели есть. Такой Новый год они и я запомнили надолго. Земляки на несколько дней приютили нас, а потом помогли отправиться на родину".
URL: https://kaktus.media/393022
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!