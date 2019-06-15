Чего опасается И. Масалиев?

Заместитель министра внутренних дел заявил: «Можно применить оружие, в рамках закона».
В ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша, во время рассмотрения во втором чтении законопроекта «О прохождении службы в правоохранительных органах КР», депутат Исхак Масалиев неожиданно задал вопрос заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову: «Если к зданию Жогорку Кенеша придут тысячи человек, будет ли применено оружие против них?» (мягко говоря, он, скорее всего, подразумевал беспорядки). Заместитель министра внутренних дел заявил: «Можно применить оружие, в рамках закона».
На первый взгляд может показаться, что это простой вопрос и простой ответ. Но вокруг этого можно выстроить тысячи предположений. Может у страха глаза велики? Потому что парламент ненавистен народу, депутаты получают зарплату за счет налогов, которыми облагается народ, ничего не делают, разве что растаптывают красный ковер в "Белом доме". Или припоминая давние слова К. Бакиева о том, что он будет расстреливать из автомата тех, кто придет к "Белому дому", он хотел устами генерала МВД вынести официальное предупреждение общественности? Изо дня в день симпатия со стороны общественности по отношению к ним падает, все усиливается недовольство властью и парламентом. Может, он хотел припугнуть общественность?
Источник: газета «Айгай пресс» №20 от 14.06.2019 / стр. 5, gezitter. org
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