В рамках месячника “Наши дети – будущее планеты!” во всех регионах проходят массовые мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей

Бишкек, "Саясат. kg". На ряду с этим прошло чествование супружеских пар проживающих 50 и более лет.

13 июня, в рамках месячника “Наши дети – будущее планеты!” в Сузакском районе Джалал Абадской области прошло культурно-массовые мероприятия для 75 детей реабилитационных центров “Ариет”, “Нур-шоола”, а также “Ай-Нуру”, сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития. Все дети получили сладкие подарки.

Подобное мероприятие также прошло в городе Джалал-Абад, где городским Управлением труда и социального развития среди детей организовано культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия, укрепляющие семейные ценности и развивающие детско-родительские отношения.

На ряду с этим прошло чествование супружеских пар проживающих 50 и более лет.

Министерство отмечает, что в республике с 15 мая проходит месячник «Наши дети – будущее планеты!». В рамках месячника во всех регионах организовываются массовые мероприятия направленные на сохранение семейных ценностей с участием детей и их родителей.Показ спектаклей, концертов. Организовываются фестивали, конкурсы детского самодеятельного творчества среди дошкольных образовательных учреждений.