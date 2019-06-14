Жээнбеков: Мы выступаем за скорейшую реализацию проекта строительства ж/д «Кыргызстан-Китай-Узбекистан»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на расширенном заседании глав государств - членов ШОС коснулся экономической составляющей сотрудничества.

В частности, он отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание стратегии развития ШОС до 2025 года, где особый акцент сделан на экономической составляющей. «Важно дальнейшее укрепление транспортно-логических связей между государствами, которые включают и государства-наблюдателей. В этом контексте мы выступаем за скорейшую реализацию проекта строительства железной дороги «Кыргызстан-Китай-Узбекистан», - заявил Жээнбеков.

Инициатива о строительстве железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» поднимается время от времени в течение около 20 лет. Но проект остается не реализованным.

Ранее Сооронбай Жээнбеков заявлял, что Кыргызстан как государство, не имеющее выхода к морю, заинтересовано в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между востоком и западом. По его словам, в этой связи имеет важное значение проект строительства железнодорожной магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Озвучивалось, что строительство дороги обойдется примерно в 2 млрд долларов.