Жээнбеков: Мы выступаем за скорейшую реализацию проекта строительства ж/д «Кыргызстан-Китай-Узбекистан»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на расширенном заседании глав государств - членов ШОС коснулся экономической составляющей сотрудничества.
В частности, он отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание стратегии развития ШОС до 2025 года, где особый акцент сделан на экономической составляющей. «Важно дальнейшее укрепление транспортно-логических связей между государствами, которые включают и государства-наблюдателей. В этом контексте мы выступаем за скорейшую реализацию проекта строительства железной дороги «Кыргызстан-Китай-Узбекистан», - заявил Жээнбеков.
Инициатива о строительстве железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» поднимается время от времени в течение около 20 лет. Но проект остается не реализованным.
Ранее Сооронбай Жээнбеков заявлял, что Кыргызстан как государство, не имеющее выхода к морю, заинтересовано в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между востоком и западом. По его словам, в этой связи имеет важное значение проект строительства железнодорожной магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».
Озвучивалось, что строительство дороги обойдется примерно в 2 млрд долларов.
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