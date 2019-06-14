Депутат Мусабекова: Я материлась, когда еще выходила из утробы матери

Народная избранница ответила кыргызстанцам, упрекающим ее в использовании нецензурной брани

Депутат Жогорку Кенеша, заслуженный деятель культуры КР Жылдыз Мусабекова заявила о том, что она вышла из утробы матери, уже ругаясь матом.

Таким образом народная избранница решила ответить на слухи о том, что она вновь обматерила собеседника в телефонной беседе.

Свое обращение Жылдыз Аманбековна опубликовала накануне в социальной сети Facebook.

«Дорогие, отдыхайте. Я не элита и на мне нет этикетки. Об эстетике я ничего не знаю. Я дочь простого комбайнера. Из утроба матери я вышла, матерясь. Да что вы знаете, завистники? Вы не имеете представления о том, что я прошла на своем пути. У меня даже команды нет, которая меня пиарила бы. Но мой сон спокоен. Я не обворовала страну, не продавала земли, народ, не собрала богатства, у меня даже простых золотых часов нет. Ведь неважно - золотые, серебряные, с бриллиантами, из дерева - они все показывают одинаковое время», - написала депутат.

Вместе с тем Мусабекова посоветовала своим завистникам обратить внимание на свою внешность.

«Те, кто радуются тому, что «Мусабекова заматерилась», отдыхайте. Два года назад я также ругалась с покойным Бабыром (Вероятно, речь идет о Бабырбеке Жээнбекове - прим.ред.), которому объяснила, что недостойно мужчине, тем более аксакалу, бегать и говорить «материлась». Также я ему сказала, что он будет плакать в могиле за свою ложь. Честно, я обматерила его за нанесенный государству ущерб - им и его сыном», - заявила она.

В заключение народная избранница посоветовала своим читателям не завидовать никому, и если ее лицо не нравится им, обходить ее стороной.

vesti.kg