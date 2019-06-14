Момбеков: Что мы за государство, если карасууйские женщины обращаются к Путину, а чаткальцы – к Мирзиёеву?

Как сказал на сегодняшнем, 13 июня, заседании Жогорку Кенеша депутат Рыскелди Момбеков, он ездил в ряд районов и выслушал недовольства народа.
"Что мы за государство, правительство, если карасууйские женщины обращаются к российскому президенту Владимиру Путину, а чаткальцы – к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву?" – обратился Момбеков к народным избранникам.
"На прошлой неделе я был с рабочей поездкой в Чаткале, Аксы, Ала-Буке, Токтогуле и выслушал жалобы и чаяния народа. Начал с Чаткала, там ситуация грозит скандалом. Люди жаловались, что правительство проявляет к ним отношение как к неродным, поэтому намерены обратиться к президенту Узбекистана. Такие неприятные вещи слышали и мои коллеги, бывшие рядом со мной. Выслушал и приставленный ко мне представитель ГКНБ. Главная там проблема – это вопрос между местным населением и и горнодобытчиками. Как оказалось, местные жители работают на горнорудном предприятии по 12 часов в день, а зарплату получают всего 14 тыс. сомов. Между тем на Кумторе восьмичасовой рабочий день, а зарплата 50-60 тыс. сомов. Никто туда не едет, не осведомляется о жизни тамошних жителей, так что дело пахнет скандалом. Чтобы поднять настроение народа, надо решить вопрос зарплаты и соцпакета", - сказал Момбеков.
Источник: kabarlar.org, gezitter. org
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