Почему "Комиссару Каттани" не доверяют должность председателя ГКНБ?

Вот, саммит ШОС уже стартовал.

Но почему до сих пор не назначили председателя ГКНБ? Нужны ли нам чекисты? Или нет? Общественность поддерживала кандидатуру генерала Суваналиева, надеясь, что с его приходом в стране будет безопасность, надежность. По правде говоря, у нас мало кадров вроде господина Омурбека, которые чисты, принципиальны и требуют четкого исполнения закона. Почему же "Комиссару Каттани" не доверяют должность председателя ГКНБ? Если бы такого человека незамедлительно назначили, то дела президента пошли бы в гору, да и народ бы поддержал.

Источник: газета «Азия news» №23 от 13.06.2019 / стр. 12, gezitter. org