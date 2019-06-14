Вот, саммит ШОС уже стартовал.
Но почему до сих пор не назначили председателя ГКНБ? Нужны ли нам чекисты? Или нет? Общественность поддерживала кандидатуру генерала Суваналиева, надеясь, что с его приходом в стране будет безопасность, надежность. По правде говоря, у нас мало кадров вроде господина Омурбека, которые чисты, принципиальны и требуют четкого исполнения закона. Почему же "Комиссару Каттани" не доверяют должность председателя ГКНБ? Если бы такого человека незамедлительно назначили, то дела президента пошли бы в гору, да и народ бы поддержал.
Источник: газета «Азия news» №23 от 13.06.2019 / стр. 12, gezitter. org
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