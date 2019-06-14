           
Подробности
Общество
Просмотров: 8

Почему "Комиссару Каттани" не доверяют должность председателя ГКНБ?

Вот, саммит ШОС уже стартовал.

Но почему до сих пор не назначили председателя ГКНБ? Нужны ли нам чекисты? Или нет? Общественность поддерживала кандидатуру генерала Суваналиева, надеясь, что с его приходом в стране будет безопасность, надежность. По правде говоря, у нас мало кадров вроде господина Омурбека, которые чисты, принципиальны и требуют четкого исполнения закона. Почему же "Комиссару Каттани" не доверяют должность председателя ГКНБ? Если бы такого человека незамедлительно назначили, то дела президента пошли бы в гору, да и народ бы поддержал.

 

 

 

Источник: газета «Азия news» №23 от 13.06.2019 / стр. 12, gezitter. org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить