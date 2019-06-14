Депутат не прекращает поднимать вопрос, правительство не устает отвечать, а вопрос не решается

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Турусбеков напомнил, что на Иссык-Куле начался туристический сезон и посетовал на плохую подготовку.

"Хорошо бы совместно с правительством поехать и на месте ознакомиться с ситуацией. Я не прекращаю поднимать этот вопрос, представитель правительства не устаёт отвечать, а вопрос всё ещё остается нерешенным", - сказал депутат.

По словам Турусбекова, до этого было заявлено, что участок со стороны Тору-Айгыра дороги Балыкчы - Корумду будет завершен до начала туристического сезона. Однако строительство еще не завершено. Местные жители мучаются на протяжении 3-х лет.

"Я буду продолжать поднимать этот вопрос. Остаются нерешенными многие проблемы, их надо решать своевременно. Передайте, что мы хотим выслушать мнение премьер-министра по этим вопросам", - резюмировал парламентарий.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org