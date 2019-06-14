Рыспаев: Пусть общество решает, кто является элитой, я же сказал в общем

Пусть общество решает, кто является элитой, сказал в интервью агентству "Говори ТВ" депутат ЖК Кожобек Рыспаев.

"Меня не особо задевают слова журналистов. Если пишут правильно, всегда поддерживаю. Если находят у меня недостатки, наоборот, оцениваю.

Также мне хватит силы сказать "после тебя исправлюсь". Не бывает идеального человека, у всех есть недостатки. Сейчас все акцентировались на слове "элита". Пусть общество решает, кто является элитой, я же говорил в общем", - сказал депутат.

До этого высказанные Кожобеком Рыспаевым на парламентском заседании слова о том, что "в парламенте сидит политическая элита", вызвали резонанс.

"Представители СМИ устроили травлю и едва не съели Туйгунаалы Абдраимова за его слова жуналистке "Ваше лицо мне не нравится". Наш экс-президент обзывает Жогорку Кенеш "чимкирик" [сопля], а мы молчим. Вы, спикер, должны защитить наши права. Пусть ответит за свои слова. Здесь сидят не "чимкирики", а политическая элита. Так и будем сидеть и молчать?" - говорил Рыспаев.

Источник: kabarlar.org, gezitter. org