В природных парках Кыргызстана прошла экологическая акция «Марш парков-2019»

Сотрудники Департамента сохранения биоразнообразии и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) совместно с представителями местных властей, общественных и международных организации в Токтогульском и Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области, а также в государственных природных парков «Алатай» и «Кан-Ачуу» провели ряд мероприятий в рамках международной экологической акции «Марш парков-2019».

В этом году акция проходит под девизом «Сохраним места обитания растений и животных».

Целью международной экологической акции «Марш парков-2019» является рассказать об особо охраняемых природных объектах страны и привлечь внимание общественности и молодежь сохранению уникальной экосистемы и биоразнообразии Кыргызстана.

К маршу присоединились более тысячи человек, где провели масштабную работу по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий социальных объектов, учебных заведений и парковых зон.

В ходе акции состоялись мероприятия по экологическому образованию для учащихся средних школ. Егеря государственных природных парков «Алатай» и «Кан-Ачуу» в интерактивной форме рассказали участникам марша об ООПТ, о составе флоры и фауны Западного Тянь-Шаня и показали, как вести наблюдение за редкими животными с помощью оптических приборов и фотоловушек. Также с участием детей были организованы флешмобы, музыкальные постановки, спортивные турниры и интеллектуальные конкурсы с призывом к сохранению биоразнообразия и охране окружающей среды.

Государственные природные парки «Алатай» и «Кан-Ачуу» расположены в Токтогульском и Тогуз-Тороуском районах. Они были созданы в 2016 году постановлениями правительства для сохранения уникальных природных комплексов, биологического разнообразия региона и охраны краснокнижных представителей флоры и фауны, включая снежного барса.

Такие же акции в рамках «Марш парков-2019» под девизом «Сохраним места обитания растений и животных» провели сотрудники государственного природного парка «Каратал-Жапырык», где с участием учеников средней школы №7 им. М. Сыдыкова и студентов и преподавателей Нарынского государственного университета им. С. Нааматова провели санитарную очистку территории парка им. Ж.Акималиева в г.Нарын.

«Марш парков-2019» проводится Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) при поддержке ПРООН-ГЭФ в рамках проекта «Сохранение глобально значимого биоразнообразия и связанных с ним земельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня для поддержки устойчивых средств существования», который направлен на содействие в продвижении ландшафтного подхода к защите и сохранению глобально значимого биоразнообразия, устойчивое управление земельными и лесными ресурсами в горах Западного Тянь Шаня Кыргызской Республики.

Согласно приказа директора ГАООС и ЛХ А. Рустамова международная экологическая акция “Марш парков-2019” проходит ежегодно по всей стране и продлится до конца июня. В нем принимают участия 10 государственных природных заповедников, 12 государственных природных парков и дирекция Биосферной территории Иссык-Куль.