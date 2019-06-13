Выяснилось, что мужчина регулярно насиловал девочку, которая в итоге забеременела

В Чуйской области собственная мать оказывала давление на несовершеннолетнюю дочь, ставшую жертвой извращенца. После попытки суицида подросток остается в больнице

Министерство труда и социального развития относительно беременной несовершеннолетней А.Ж.А. 2004 г.р. сообщает, что по информации Чуйского межрайонного управления труда и социального развития, следователь ОВД города Токмок 9 июня пригласил сотрудника Управления на очную ставку по сексуальному насилию в отношении несовершеннолетней.

В результате установлено, что в отношении несовершеннолетней А.Ж. было совершено сексуальное насилие якобы со стороны соседа К.Б. 1978 г.р. Со слов несовершеннолетней А.Ж., в ноябре 2017 года их сосед К.М., воспользовавшись тем, что девочка была дома одна, угрожая ей расправой, изнасиловал. С того дня К.М. систематически приходил домой к несовершеннолетней А.Ж. во время отсутствия матери и братьев и встпал с ней в сексуальную связь, о чем А.Ж. побоялась сообщать.

25 мая мать несовершеннолетней А.Ж., заметив небольшой живот у дочери, повела ее на УЗИ, где был поставлен диагноз: беременность 23-24 недели. После чего мать с дочерью провела доверительную беседу. Тогда несовершеннолетняя А.Ж. рассказала матери о насилии со стороны соседа. В целях скрытия данного факта мама девочки С.Ж., встретившись с К.М. и по совету частного врача, договорились сделать аборт в Бишкеке. Однако К.М. не взял на себя вину. Там же в больнице Бишкека был задержан К.М. по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

По окончании очной ставки сотрудники Управления провели индивидуальную беседу с несовершеннолетней, было предложено временное размещение вне семьи, так как из-за позора мать С.Ж. оказывала на дочь давление. Однако девочка и мать отказались. Токмокский горсуд отпустил К.М. под подписку о невыезде до окончания следствия. По окончании очной ставки несовершеннолетняя попыталась совершить суицид, в следствии чего была доставлена в территориальную городскую больницу, где находится по настоящее время.

Управлением социального развития был разработан и утвержден на Комиссии по делам детей при мэрии Токмока Индивидуальный план по защите ребенка (ИПЗР). В ИПЗР включены направление – ходатайство в Кризисный центр Бишкека об оказании психологической помощи, Государственную гарантированную юридическую помощь (ГГЮП) об оказании бесплатной юридической помощи и ОВД Токмока об обязательном участии на допросах несовершеннолетней А.Ж. сотрудника Управления. За несовершеннолетней был закреплен социальный работник, были изучены условия жизни семьи. На 18 июня назначена беседа у психолога в Кризисном центре.

Пресс-служба МТСР КР

vesti.kg