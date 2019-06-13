Анвар Артыков: Депутаты стали посмешищем, когда все повесили на Атамбаева

Депутат ЖК попросил коллег обвинять экс-президента только на основе доказательств и посетовал, что после вчерашнего заседания все критикуют парламентариев
Прежде чем обвинять экс-президента Алмазбека Атамбаева в чем-то, надо найти доказательства его вины. С таким заявлением на пленарном заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Анвар Артыков.
- Не хотел я вмешиваться в эту тему, но после вчерашнего заседания парламента мне звонили уважаемые люди и говорили, что депутаты выставили себя на посмешище, - обратился он к коллегам. - Мне напомнили, что сейчас Атамбаев - экс-президент и просто гражданин. А по коррупции нет ни одного доказательства.
По словам Артыкова, бывший президент сам признал, что в его работе были ошибки, однако положительные стороны в его руководстве страной тоже есть.
- Как минимум юг Кыргызстана обеспечен электричеством и газом, - подчеркнул парламентарий. - Коррупция в нашей стране есть, и воров надо сажать. Да только доказательств нет, но все вешают на Атамбаева. После вчерашних выступлений нас все критикуют. Найдите сначала доказательства вины Атамбаева, а потом говорите.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что 40 депутатов подписали документ о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. По данному вопросу создана депутатская комиссия.
vesti.kg
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