Врач Мурата Суталинова сообщил о незначительном улучшении его состояния

Смертельно больному экс-главе ГКНБ нужны лекарства, которых в Кыргызстане нет

Онкобольной экс-председатель ГКНБ Мурат Суталинов чувствует себя лучше после того, как вышел на свободу. Об этом Vesti.kg рассказал его лечащий врач, заведующий отделением химиотерапии Национального центра онкологии Турусбек Абдылдаев.

По его словам, в настоящее время лечение в онкологии приостановлено в связи с тем, что у Суталинова участились приступы астмы.

- Сейчас больной психологически успокоился, есть небольшое прогрессирование, - отметил Турусбек Алдакандаевич. - Мы перевели его на другое лечение - таргетное. Сейчас он ищет определенные лекарства. К сожалению, в Кыргызстане их нет. Недавно он 20 дней лежал у нас в онкологии. На прошлой неделе выписался и теперь проходит лечение у пульмонолога, так как у него обострение бронхиальной астмы.

Напомним, Мурат Суталинов 7 мая текущего года вышел на свободу по решению Бишкекского горсуда.

Экс-глава ГКНБ был приговорен к 20 годам заключения по делу о событиях 7 апреля 2010 года.





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