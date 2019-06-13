Скандал в Соцфонде: Почтальоны в Чуйской области обманным путем присвоили пенсии в сумме 500 тыс. сомов

Сотрудники Иссык-Атинской и Сокулуской районных филиалов «Кыргыз почтасы» незаконно присвоили пенсии на сумму более 500 000 сомов.

Они подделывали подписи пенсионеров.

По сообщениям пресс-службы Соцфонда, почтальоны отделения связи Новопокровка-3 Иссык-Атинского районного присвоили денежные средства 67 пенсионера за февраль, март, апрель месяцы на сумму 414 579 сомов.

Почтальоны отделения связи Жаны-Жер Сокулукского районного присвоили денежные средства 11 пенсионера за февраль, март, апрель месяцы на сумму 99 900 сомов.

Материалы аудита будут переданы в правоохранительные органы для проведения расследования.

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