В 2010 году банковские ячейки опустошил Алтынбек Намазалиев?

Полпредом правительства в Чуйской области был назначен Алтынбек Намазалиев.

Этот джигит не пользуется известностью среди народа, поэтому мы покопались в его прошлом и обнаружили сомнительные моменты. Как это понимать, они издеваются над жителями Чуя?

У нас есть вопрос: был ли среди тех, кто опустошил банковские ячейки в 2010 году Алтынбек Намазалиев? Правда ли то, что тогдашний генпрокурор Кубатбек Байболов выгнал этого джигита с работы, как подозреваемого в преступлении? В 2016 году, работая в прокуратуре Кара-Балты, Намазалиев выслушал упреки от руководства за недостатки в работе, лишился работы. Правда ли то, что в 2018 году с помощью денег стал акимом Аламудунского района? Почему бы спецслужбам не изучить эти вопросы, привлечь его к ответственности, если он виновен?

Во-первых, если новый губернатор готов дать ответы, мы выделим место в газете. Во-вторых, могли бы в Чуйскую область с населением в 1 млн человек назначить светлого и авторитетного кадра! Что будет, если глава правительства Абылгазиев продолжит привлекать во власть сомнительных личностей? В данное время среди народа возникает недовольство. Может удача от них отвернулась, каждое их решение подвергается критике со стороны общественности, каждый шаг кажется ошибочным?..

Источник: газета «Азия news» №23 от 13.06.2019 / стр. 6, gezitter.org