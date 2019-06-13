Карамушкина: В жизни не видела более трусливых мужчин, чем депутаты

На заседании Жогорку Кенеша большинство депутатов подвергли критике заявление экс-президента Атамбаева на митинге 8 июня, а Ирина Карамушкина решила заступиться.

"У нас сегодня оппозиция в парламенте беззубая, слабая. Сегодня я выступаю одна против всех мужчин. За 20 лет в парламенте я всегда выступала за справедливость. Я не видела в жизни более трусливых мужчин, чем депутаты. Чего только не было перечислено сегодня: дороги, узурпация и прочее... Когда спикером был Асылбек Жээнбеков, когда Сооронбай Жээнбеков был премьер-министром, никто ничего не говорил с трибуны. А сегодня модно выступать против Атамбаева. Сегодня вы такие смелые, сидите, собрали весь хайп с базара и тут гоните", - вомущалась Карамушкина.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org