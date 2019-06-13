В Оше вспомнили трагические июньские события

10 июня 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях на юге Кыргызстана были зафиксированы трагические межэтнические столкновения.

От кровопролитных событий были потери со стороны этнических кыргызов и этнических узбеков. В общей сложности погибли около 500 человек, государству был нанесен ущерб на несколько миллиардов сомов.

На этой неделе, 10 июня, прошли памятные мероприятия в честь 9-летия упомянутой трагедии. Вспоминали тех, кто погиб во время июньских событий и пропавших без вести, были возложены венки к мемориальному комплексу «Слезы матерей».

В ходе памятных мероприятий зазвонил колокол мира как символ согласия. Собравшиеся матери пролили слезы, вспоминая погибших близких.

Эти трагические события – результат стараний тех, кто хотел разделить народ, который веками жил бок о бок. Этот день останется черным пятном в истории. Если будет крепко межэтническое согласие, в стране будет царить стабильность. Народ должен быть един, укреплять межэтническое отношение. Это требование времени.

В Оше живут более 20 национальностей, которые стремятся жить в мире.

По оценкам специалистов, за последние 6 лет уровень межэтнического напряжения спал. В Кыргызстане проживают представители более 80 национальностей. Если представитель каждой национальности будет вносить вклад в развитие страны, то внутренняя дружба только укрепится.

В данное время сообщества и организации работают над укреплением межэтнической дружбы. Была принята специальная концепция по укреплению международной и межэтнической дружбы. В соответствии с этой концепцией ведут свою работу и государственные учреждения. И народ понял, что вопрос межэтнических отношений крайне актуален.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 12.06.2019 / стр. 2, gezitter.org