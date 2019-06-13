Кожобек Рыспаев: Мы не чимкирики! Мы политическая элита!

На заседании Жогорку Кенеша депутат Кожобек Рыспаев призвал спикера Дастана Жумабекова отреагировать на слова экс-президента.

"Два раза нас назвали "чимкирик" [сопля]. В обществе обсуждают его высказывания. Вы сами видите, что в последнее время происходит. Туйгунаалы Абдраимова убрали за то, что сказал журналистке, что ее лицо ему не нравится.

Журналисты его чуть не съели. А Атамбаев снова и снова повторяет, что депутаты – "чимкирик". Вы должны нас защитить. Тут нет соплей, харчков. Тут сидит политическая элита Кыргызстана. Высказываться надо осторожно", - негодовал Рыспаев.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org