Кадры-любимчики "Белого дома" делят деньги у себя в кабинетах?

Народ поддерживает борьбу против коррупции, объявленную президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Но это не означает, что работающие при Жээнбекове или под его начальством кадры-любимчики далеки от коррупции и работают чисто. Руководители с ловкими руками бывали при каждом правителе…

На фоне беспощадной борьбы с коррупцией С. Жээнбекова такая гнусность не поддается какому-либо объяснению. Президент поклялся перед народом, пообещал, что не пожалеет ни друга, ни родственника, если они будут вовлечены в коррупции. Поэтому запускающие в таких обстоятельствах лапу в народную казну являются предателями. Внешне одеты они солидно, затрагивают важные вопросы, говорят о правде, справедливости. Поэтому президент не может разглядеть, что они прячут камень за пазухой. Но мы уверенно можем сказать, что такие люди есть. Во имя правды нам приходится раскрыть один факт.

Только недавно сдулось правительство после «уран гейта», премьер-министр М. Абылгазиев с трудом удержался на кресле. Даже после этого разгорались скандалы. Нам остается удивляться сдержанности президента Сооронбая Жээнбекова в таких обстоятельствах. Потому что президент до последнего продолжает полагаться на людей, которым он доверился. Но оправдывают ли эти кадры доверие президента?

К нам поступили эксклюзивные материалы. Сами знаете, на территории Кыргызстана есть крупные урановые хвостохранилища. На их обслуживание тратятся миллионы долларов. Конечно, Кыргызстан – бедная страна, поэтому поддержку в таких вопросах оказывают иностранные доноры. И в этом году выделяются большие деньги на рекультивацию хвостохранилищ. В соответствии с межгосударственным соглашением, российская компания «Росатом» в этом году выделяет большие деньги на улучшение состояния наших хвостохранилищ. По словам руководителя Агентства по обращению с хвостохранилищами при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР Дамира Кушбакова, с 2015 года Россия и Казахстан обязались выделить 1,2 млрд рублей на рекультивацию этих хвостохранилищ. ¾ из этой суммы выделит Россия. Из них 500 млн рублей полагаются Кыргызстану, остальная сумма уйдет в Таджикистан. Позднее эта сумма была увеличена. В соответствии с соглашением, в последние годы «Росатом» выделил необходимую сумму. Но в данное время в кыргызском правительстве разгорелся большой скандал. Потому что «Росатом» выделил 60 млн сомов на определенные цели, но большая часть этой суммы пропала. Причина понятна – съели. Судя по источникам, которые с нами связались, 21 млн сомов наличными под контролем министра чрезвычайных ситуаций Н. Мирзахмедова были доставлены в кабинет первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Мы решили уточнить информацию, позвонили Боронову, но он не ответил. А глава МЧС Мирзахмедов отрицает такую информацию, говорит это ложь.

В следующем номере мы обнародуем журналистское расследование по этому вопросу. Огорчает то, что в правительстве сидят позорящие президента кадры, не оправдавшие доверие народа. Про Боронова звучат и другие интересные вещи. Господин президент, они действительно вас опозорили, предали. Не пора ли принять меры?

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 12.06.2019 / стр. 1, gezitter.org