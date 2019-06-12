В парламенте сказано, где построены дома министров, прокуроров и депутатов

В ходе заседания депутат Рыскелди Момбеков обратился к представителям правительства.

На сегодняшнее, 11 июня, заседание парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству пришли жители жилмассивов Оргоо и ТЭЦ-2 с просьбой решить вопрос 226 земельных участков, на протяжении 15 лет считающихся "незаконно захваченными".

В ходе заседания депутат Рыскелди Момбеков обратился к представителям правительства.

"Рассмотрение этого вопроса передвигали четыре раза, если отложим ещё раз, то останется на осень. Например, парк "Ата-Тюрк" наделен особым статусом. Однако, несмотря на это, на территории парка строят дома. Мы все знаем, чьи там дома. Там построены особняки министров, прокуроров, депутатов. А между тем бедолаги не могут оформить владение на свой земельный участок. В таком случае напишите закон, что "если богач нарушит закон, то ему простительно, а если бедняк, то будет осужден". Этот вопрос не решается на протяжении 15 лет. Люди живут в своих домах как квартиранты", - сказал депутат.

Источник: super.kg, gezitter.org