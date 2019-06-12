Саммит ШОС в Бишкеке будут освещать более 500 иностранных и местных журналистов

Для освещения заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества в городе Бишкек 13-14 июня с.г. аккредитованы более 500 иностранных и местных представителей средств массовой информации.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, аккредитацию на освещение мероприятия прошли 434 иностранных журналистов из 115 средств массовой информации Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Беларуси, Ирана, Монголии и Японии.

Также аккредитацию прошли 94 представителя из 32 средств массовой информации Кыргызстана.

13 июня в Кыргызской национальной Филармонии имени Т.Сатылганова с участием глав государств стран ШОС состоится праздничный Гала-концерт «Караван дружбы», прямая трансляция которого будет осуществляться на республиканском телеканале «ЭлТР».

14 июня в Государственной резиденции «Ала-Арча» состоится очередное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества. Ход заседания в прямом эфире будет транслироваться на телеканале «Ала-Тоо 24» Общественной телерадиовещательной корпорации.

К прямым трансляциям подключатся зарубежные и местные ведущие телеканалы, прошедшие аккредитацию.

Напомним, членами ШОС являются 8 стран: Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Статус наблюдателей имеют 4 страны: Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

В эти дни кроме Саммита ШОС пройдут еще другие мероприятия международного характера - в Бишкек 12 июня с официальным визитом в Кыргызстан прибыл Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

13 июня состоится государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

14 июня состоится официальный визит Премьер-министра Республики Индия Нарендра Моди.

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