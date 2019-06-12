Съешь миллионы и отлеживайся дома

Из-за коррупционной схемы в «Альфа-Телекоме» государству был нанесен ущерб в размере 142 млн сомов, а позднее в оффшорную зону из компании были переведены 6 млн сомов.

Совершившие это преступление Азамат Мурзалиев был приговорен к 12 годам лишения свободы, Аман уулу Кенжебек – к 8 годам, Абеков – к 14 годам. На настоящий момент после 1 годам 4 месяцев Мурзалиев досрочно был освобожден под домашний арест. Затем вышел под домашний арест Аман уулу Кенжебек, после 1 года и 7 месяцев заключения. Только Абеков остается за решеткой. Выясняется, что можно съесть миллионы, потом выйти на свободу, сделав вид, что немного отсидел за решеткой. Такое возможно только в нашей стране…

Источник: газета «Багыт.kg» №21 от 12.06.2019 / стр. 2, gezitter.org

