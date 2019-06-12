ГСИН: Угрозы жизни Саляновой нет

Госслужба исполнения наказаний опровергла наличие угрозы жизни экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Как заявило ведомство, Салянова, которую в рамках уголовного дела содержат в СИЗО-1 Бишкека, находится в безопасности. Она размещена в камере в женском режимном корпусе.

Сама Салянова с заявлением либо жалобой об угрозе жизни и здоровью не обращалась. Со стороны медицинского персонала учреждения ей оказывается необходимая медпомощь.

Адвокаты Саляновой, депутаты парламента, представители правоохранительных, надзорных органов и Центра по предупреждению пыток, а также ее близкие беспрепятственно ее посещают, говорится в сообщении ГСИН.

Напомним, адвокат генерального прокурора Аиды Саляновой Рабига Сыдыкова заявила, что в адрес ее подзащитной звучат угрозы со стороны криминалитета.

Салянова была задержана 3 июня в рамках дела кримавторитета Азиза Батукаева и водворена в изолятор временного содержания Бишкекского ГУВД на 48 часов. Первомайский районный суд Бишкека 5 июня рассмотрел меру пресечения Саляновой и вынес решение о содержании её под стражей в СИЗО №1 в Бишкеке до 26 июня.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org