ГСИН: Угрозы жизни Саляновой нет

Госслужба исполнения наказаний опровергла наличие угрозы жизни экс-генпрокурора Аиды Саляновой.
Как заявило ведомство, Салянова, которую в рамках уголовного дела содержат в СИЗО-1 Бишкека, находится в безопасности. Она размещена в камере в женском режимном корпусе.
Сама Салянова с заявлением либо жалобой об угрозе жизни и здоровью не обращалась. Со стороны медицинского персонала учреждения ей оказывается необходимая медпомощь.
Адвокаты Саляновой, депутаты парламента, представители правоохранительных, надзорных органов и Центра по предупреждению пыток, а также ее близкие беспрепятственно ее посещают, говорится в сообщении ГСИН.
Напомним, адвокат генерального прокурора Аиды Саляновой Рабига Сыдыкова заявила, что в адрес ее подзащитной звучат угрозы со стороны криминалитета.
Салянова была задержана 3 июня в рамках дела кримавторитета Азиза Батукаева и водворена в изолятор временного содержания Бишкекского ГУВД на 48 часов. Первомайский районный суд Бишкека 5 июня рассмотрел меру пресечения Саляновой и вынес решение о содержании её под стражей в СИЗО №1 в Бишкеке до 26 июня.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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