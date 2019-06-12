Суд определил Абдрахманова законно избранным председателем СДПК

Социал-демократическая партия Кыргызстана распространила заявление депутата Жогорку Кенеша Асель Кодурановой по определению Первомайского районного суда «О законности избрания председателем СДПК Сагынбека Абдрахманова».

«11 июня 2019 года в партийный офис СДПК пришло определение судьи Первомайского районного суда Исаевой К.К. от 7 июня, содержание которого вызывает множество сомнений по объективности судебного разбирательства», – заявила исполняющая обязанности председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Асель Кодуранова.

«Во-первых, это судебное заседание не рассматривало вопрос по существу, а всего лишь — в обеспечение иска. То есть без приглашения нашей стороны. Судья Исаева К.К. должна объяснить, на основании чего без заслушивания сторон она определила Сагынбека Абдрахманова «законно избранным председателем» СДПК. Складывается мнение, что сделано это было по указке сверху», — отметила депутат Асель Кодуранова.

«Иначе почему в определении судьи Первомайского районного суда Исаевой К.К. от 7 июня о наложении запрета Минюсту на внесение изменений в Единый реестр юридических лиц данных о руководстве СДПК вдруг появилась запись «за исключением случаев обращения законно избранного 3 апреля 2019 года XVIII съездом партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» нового руководства партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» (председателя Абдрахманова С.У. и Политсовета)»?» – задается она вопросом.

Во-вторых, по ее мнению, налицо факт откровенной дискредитации правосудия, поскольку судья заранее выносит Определение, фактически удовлетворяющее исковое заявление лже-СДПК (Абдрахманов С.У.).

«В-третьих, приведенная в определении формулировка один в один копирует исковое заявление Абдрахманова С.У. То есть, у нас вполне резонно возникают предположения, что судья Исаева К.К.:

— либо выносила определение суда под диктовку Сагынбека Абдрахманова или лиц, стоящих за ним;

— либо вступила в сговор с истцом и для вынесения Определения использовала электронную версию Искового заявления, которую ей могли предоставить сам Сагынбек Абдрахманов или лица, действующие в его интересах.

В связи с этим мы оставляем за собой право обратиться в Дисциплинарную комиссию при Совете судей Кыргызской Республики для дачи правовой оценки действий судьи Исаевой К.К.

И, наконец, в-четвертых, у нас есть все основания заявлять о том, что действия судьи Исаевой К.К. и действия Министерства юстиции могли координироваться «сверху».

Так, наша партия внесла 28 мая 2019 года уведомление в Министерство юстиции КР о необходимости внести изменения в Единый реестр юридических лиц по нашему уведомлению о смене руководства СДПК. Вместо ушедшего с поста председателя СДПК Атамбаева А.Ш. в реестр должны были быть внесены данные о Кодурановой А.С., как об исполняющей обязанности председателя.

Министерство юстиции обязано исполнить это в течение 7 рабочих дней, то есть до 6 июня. Однако сотрудники министерства нарушили сроки, потому, что, как мы уверены, упорно ждали определения судьи Исаевой К.К., которое вышло только 7 июня. А к нам в офис СДПК, определение пришло лишь 11 июня.

Творящееся беззаконие мы однозначно воспринимаем как продолжающееся давление властей на СДПК. Несмотря на чинимые препятствия, мы полны решимости отстаивать свою правоту всеми законными средствами, а также добиваться привлечения к ответственности лиц, задействованных в незаконных действиях», – резюмировала Кодуранова.

Ранее Социал-демократическая партия Кыргызстана распространила обращение к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову. Речь идет о перерегистрации Минюстом партии, где руководителем СДПК обозначен Сагынбек Абдрахманов, вместо Алмазбека Атамбаева, а юридический адрес изменен с «улицы Шабдан Баатыра, 4б» на «бульвар Эркиндик, 45».

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